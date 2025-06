Divulgado novo concurso público em Goiás com salários de até R$ 4,8 mil e quase 300 vagas

Oportunidades são para vários níveis de escolaridade: fundamental, médio e superior

Natália Sezil - 20 de junho de 2025

Imagem mostra pessoas dentro da sala de aula. (Foto: Arquivo/EBC)

A Prefeitura de Silvânia, a 85 km de Goiânia, busca preencher quase 300 vagas na gestão municipal, com salários que chegam a R$ 4,8 mil.

Por isso, dois novos editais de concurso público foram lançados esta semana. Ambos têm inscrições gratuitas.

O primeiro deles é voltado à Secretaria Municipal de Educação, oferecendo 255 vagas imediatas.

Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 4.867,67, e a seleção acontece por meio de análise da formação profissional (titulação) e experiências profissionais.

O segundo edital é da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação e Apoio à Mulher, que oferta 27 oportunidades imediatas.

A remuneração fica entre R$ 1.518 e R$ 4.250, e o processo se dá por análise curricular e entrevista.

As inscrições do concurso ainda não estão abertas. O prazo se inicia no dia 30 de junho e dura poucos dias – se encerra em 02 de julho.

Interessados devem se inscrever presencialmente, no Departamento de Protocolos da Prefeitura, localizado na Praça do Rosário, Setor Central. É possível fazer isso das 07h30 às 11h, e das 13h às 16h.

As especificações de cada cargo, bem como o salário e a carga horária de cada um, estão disponíveis no edital 01 e no edital 02.

Confira as vagas:

Edital nº 01/2025

Auxiliar Administrativo (11);

Auxiliar de Apoio Escolar (28);

Auxiliar de Pátio (04);

Agente de Serviços de Higiene e Alimentação (Asha) (43);

Assistente de Educação Infantil (54);

Motorista (09);

Porteiro (11);

Professor Nível I (Pedagogia) (58);

Professor Nível I (Ciências) (02);

Professor Nível I (Língua Portuguesa) (02);

Professor Nível I (História) (02);

Professor Nível I (Geografia) (02);

Professor Nível I (Educação Física) (04);

Professor de Informática (01);

Secretária Escolar (08);

Vigia (16).

Edital nº 02/2025

Assistente Social (05);

Facilitador(a) de Oficina Artesanato (03);

Facilitador(a) de Oficina – Capoeira (01);

Facilitador(a) de Oficina – Esportes diversos (01);

Facilitador(a) de Oficina – Fanfarra Rítmica e Percussão (01);

Facilitador(a) de Oficina – Pintura e Arte Visual (01);

Orientador(a) Social (05);

Psicólogo (06);

Visitador(a) do Programa Criança Feliz (40).

