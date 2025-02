Procon Anápolis revela onde comprar gás de cozinha e água de 20 litros mais baratos

Órgão visitou 14 estabelecimentos de diferentes regiões da cidade

Paulo Roberto Belém - 03 de fevereiro de 2025

Variações consideráveis foram encontradas (Foto: Prefeitura de Anápolis)

Uma pesquisa realizada pelo Procon de Anápolis fez um comparativo de preços do gás e da água mineral envasada em garrafão de 20 litros em 14 estabelecimentos de diferentes regiões da cidade.

Entre os dias 22 e 24 de janeiro, os fiscais visitaram a Moura Gás, Super Chama, Boa Praça Gás, Turbo Gás, Top Gás, Ana Gás, Alô Gás, Ultragás, Mendes Gás, Casa Gás, Gás 18, Gás Legal, Goiás Gás e Alto Gás. Neles foram levantados os valores dos produtos retirados nas lojas ou entregues em casa.

No Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) em botijão de 13kg, a diferença chegou a 28%, quando retirado no local. O menor preço foi apresentado pela Moura Gás, onde se paga R$ 90 pelo produto. Mais favorável que os R$ 115 cobrados por Superchama e Turbo Gás.

Agora, quando o gás é entregue em casa, a diferença ficou menor, em 15% entre os locais. Neste cenário, a Moura Gás também é que oferece o menor valor, de R$ 100, enquanto Superchama e Turbo Gás cobram os mesmos R$ 115.

Já em relação à água envasada em garrafão de 20 litros, retirando no estabelecimento, a diferença chegou a 58%. A Mendes Gás comercializa por R$ 12 enquanto o valor mais alto foi encontrado na Superchama, por R$ 19.

A água mineral para entrega apresentou variação de (27%), com a Alto Gás, Gás 18, Gás Legal e Ultragás vendendo a R$ 15, 4 reais menos que a Superchama, que cobra os mesmos R$ 19.

O órgão orienta que ao comprar o gás de cozinha, é necessário observar no botijão em que o produto é envasado se há lacre, o rótulo de segurança, verificando as condições físicas do objeto e a marca em alto-relevo.

Em caso de dúvida em relação ao peso do produto, o consumidor tem o direito de exigir a pesagem para conferência.

Para denúncias sobre situações irregulares ou práticas suspeitas, o órgão disponibiliza o telefone (62) 3902-1365 e também o Zap da Prefeitura (62) 3902-2882 para reclamações.