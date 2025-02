Trump derruba milhares de sites de órgãos públicos em cruzada contra diversidade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Mais de 8.000 páginas de websites do governo federal americano foram derrubadas desde a última sexta-feira (31) como parte da cruzada do presidente Donald Trump contra a chamada “ideologia de gênero” e os programas de diversidade em seu novo mandato. É o que aponta uma análise do jornal americano The New York Times.

Os dois órgãos mais afetados pela deleção em massa são o censo americano e a autoridade sanitária CDC (Centro para o Controle e Prevenção de Doenças, na sigla em inglês): cada um teve cerca de 3.000 páginas online removidas.

O censo apagou páginas que continham estudos conduzidos pelo órgão sobre temas agora considerados tabu pelo governo americano e alvo de acusações de desperdício de verba pública. Um dos artigos era uma pesquisa sobre migração interna durante a pandemia de Covid-19; outro detalhava as políticas de privacidade e gestão de dados do censo; mais uma buscava entender a composição racial dos donos de empresas nos EUA.

O CDC removeu milhares de artigos sobre prevenção e tratamento de ISTs, treinamento para prevenção de overdoses, e estudos sobre doenças crônicas e Alzheimer. Uma das páginas derrubadas detalhava recomendações do órgão sobre vacinação em pessoas grávidas -o New York Times especula que o termo “pessoas grávidas”, utilizado para incluir outras identidades de gênero além de mulheres cis que possam engravidar, explica a remoção do artigo.

Outros órgãos afetados pela remoção em massa de páginas online foram o Departamento de Justiça, em especial trechos que discutiam crimes de ódio contra pessoas LGBTQIA+, e sites sobre programas voltados para crianças em famílias de baixa renda e tratamento de saúde mental para pessoas afetadas por tiroteios.