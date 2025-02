Foragido de altíssima periculosidade e com mais de 120 anos de prisão morre em confronto com policiais, em Goiás

Suspeito tentou fugir e efetuou disparos contra os policiais, que reagiram

Samuel Leão - 04 de fevereiro de 2025

Arma foi apreendida sob posse do foragido, com cinco balas. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 62 anos, considerado de altíssima periculosidade e condenado a mais de 12o anos de prisão, morreu após um confronto com a polícia na tarde da segunda-feira (3), em Águas Lindas de Goiás. Ele era foragido do sistema prisional do Distrito Federal e foi localizado após um trabalho conjunto entre a Polícia Militar (PM) e a Agência Regional de Inteligência.

A ação aconteceu em uma chácara na zona rural do município, por volta das 15h, onde o suspeito estaria escondido. No momento da abordagem, ele tentou fugir e efetuou disparos contra os policiais, que reagiram. Durante a troca de tiros, o fugitivo foi baleado e caiu no fundo do lote.

A equipe policial acionou o socorro imediatamente. O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros atendimentos e encaminhou o suspeito ao Hospital Bom Jesus, mas ele não resistiu aos ferimentos. No local, foi apreendida uma pistola, com um carregador e munições.

O espaço foi isolado para a realização da perícia e o armamento foi levado para a Central de Flagrantes. Além do mandado de prisão em aberto, o suspeito também era investigado por envolvimento com crimes violentos na região.

O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) e a ocorrência foi finalizada na delegacia de Águas Lindas de Goiás. A polícia segue investigando possíveis conexões do suspeito com outras atividades criminosas.