Ciclista morre após ser atropelado e motorista fugir, em Goiânia

Motorista do carro fugiu do local após atingir a vítima sem prestar socorro

Thiago Alonso - 05 de fevereiro de 2025

Ciclista foi atropelado quando passava pela lateral da via. (Foto: Reprodução)

Um ciclista, de 58 anos, morreu após ser atropelado por um veículo, durante a noite chuvosa desta terça-feira (04), no Jardim Curitiba, região Noroeste de Goiânia.

Câmeras de segurança de uma residência registraram quando a vítima aparece pedalando às margens da Rua JC-15, quando foi surpreendida pelo carro.

Conforme indicado pelas imagens, o automóvel teria colidido com o homem lateralmente, o derrubando ao chão, enquanto passava em frente a uma chácara. Logo após o ocorrido, o motorista do carro foi embora sem prestar socorro.

Com isso, populares acionaram a Polícia Militar (PM), que juntamente com o Corpo de Bombeiros, encontrou a vítima já sem vida, confirmando o óbito ainda no local. Diante disso, a Polícia Civil (PC) foi solicitada no endereço, realizando as diligências iniciais.

Uma filha da vítima também foi solicitada, realizando o despache do corpo após a presença do Instituto Médico Legal (IML).

Agora, investigações devem ser realizadas pelas autoridades competentes a fim de identificar o suspeito, que fugiu do local sem auxiliar a vítima.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando na Grande Goiânia? Clique aqui e leia as últimas notícias de hoje!