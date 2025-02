Cliente perde visão após ser agredida com garrafa em mercearia de Anápolis

Suspeita foi presa em flagrante e já havia cometido crimes semelhantes pela região

Thiago Alonso - 05 de fevereiro de 2025

Câmeras de segurança registraram o crime. (Foto: Divulgação/PC)

Uma mulher, de 35 anos, foi presa após agredir uma idosa, de 72 anos, na noite desta terça-feira (04), utilizando uma garrafa para golpear o rosto dela, no bairro Vivian Parque, região Sul de Anápolis.

O caso ocorreu enquanto a vítima aguardava atendimento em uma mercearia. Câmeras de segurança do estabelecimento, que não foram divulgadas para a imprensa, registraram o momento em que a suspeita chega já deferindo os golpes contra a cliente.

A idosa chegou a ser socorrida após o crime, mas acabou perdendo um dos olhos que havia sido atingido pela garrafa, ficando sem visão definitivamente.

De acordo com o titular da Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso (Deai), Manoel Vanderic, a mulher foi presa em flagrante logo após o ocorrido, sendo autuado pelo crime de lesão corporal grave.

Ainda segundo o investigador, a suspeita já havia agredido outros idosos da região na mesma semana, sendo que um deles, um idoso de 80 anos, havia sido golpeado com tijolos, enquanto uma senhora, de 78 anos, foi surpreendida com vários chutes enquanto caminhava com a neta.

Conforme apontado pela investigação, a mulher seria uma usuária de drogas que fugiu de casa, e havia se escondido em uma unidade de saúde desativada que fica no bairro.

Agora, ela deve seguir presa sob responsabilidade da Polícia Civil (PC), ficando à disposição do Poder Judiciário.

