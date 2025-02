Motorista de aplicativo precisa tomar medida drástica após passageira se recusar a obedecer regra básica

"Ah, não vou por isso aí não. Para quê?", disse ela na gravação

Magno Oliver - 05 de fevereiro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Só quem viveu na pele a rotina corrida para entender que trabalhar como motorista de aplicativo, não é nada fácil.

Os motivos são vários, principalmente pelo fato de lidar com passageiros extremamente difíceis de transportar. Ser motorista de aplicativo não é nada tranquilo como muitos pensam.

Dessa forma, para provar o que estamos dizendo, um motorista de aplicativo viralizou nas redes após passar por uma situação complicada com uma passageira.

O perfil no Instagram do @uberdepre compartilhou uma situação inusitada e para lá de desconfortável para um motorista de aplicativo.

Por medidas de segurança, a plataforma exige que o passageiro obedeça à regra do uso obrigatório do cinto de segurança.

Porém, a passageira que esse motorista de aplicativo pegou se recusava a usar o item obrigatório e causou uma confusão enorme por isso. Ao final, o condutor teve que tomar uma medida drástica e pedir para ela se retirar de seu carro.

Com gentiliza, o profissional pediu para que a mulher colocasse o cinto de segurança, já que é algo essencial em toda corrida. No entanto, ele foi surpreendido quando ela se recusou.

“Ah moço, não vou por não. Mas para quê?”, respondeu a passageira.

Paciente, o motorista de aplicativo explicou que ela devia usar o acessório por motivos de segurança, contando ainda que se acontecesse qualquer coisa durante o trajeto, a responsabilidade seria dele.

Apesar dos esforços do profissional, a passageira insistiu que não colocaria o cinto. Então, sem outra alternativa, ele pediu para que ela se retirasse do veículo.

“Pois é, é a sua segurança, né. Não é nem a minha. Se você não tem essa noção, eu não tenho por você”, afirmou.

Indignada, a mulher ainda disse que teve que esperar o motorista por 20 minutos, alegando que ele não tinha noção. Apesar disso, mesmo revoltada, ela saiu do carro. “Com certeza vou me retirar. Palhaçada do *aralho”

Confira o vídeo completo da história:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por uber da depressão (@uberdepre)

