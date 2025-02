Papa Francisco nomeia Dom Waldemar Passini Dalbello como bispo coadjutor da Diocese de Anápolis

Thiago Alonso - 05 de fevereiro de 2025

Dom Waldemar Passini Dalbello tem 58 anos e nasceu em 6 de junho de 1966, em Anápolis. (Foto: Reprodução/Diocese de Amparo)

O Papa Francisco nomeou, nesta quarta-feira (05), Dom Waldemar Passini Dalbello, como novo bispo coadjutor da Diocese de Anápolis. A decisão foi publicada nesta quarta-feira (05), pela Conferência dos Bispos do Brasil (CNBB).

Agora, o religioso garante o direito automático de sucessão quando Dom João Wilk se aposentar ou deixar o cargo, tomando a liderança do governo pastoral da diocese.

Além disso, Dom Waldemar também assume o posto de auxiliar do bispo titular nos trabalhos da Igreja Católica local, que constitui 19 municípios, incluindo, além de Anápolis, Nova Veneza, Damolândia, Goianápolis, Jaraguá, Nerópolis, Ouro Verde, Petrolina, Santa Rosa de Goiás, São Francisco de Goiás, Jesúpolis.

Esta será a primeira vez que a Diocese de Anápolis contatará com a contribuição de um bispo coadjutor. Informações como data e horário da cerimônia de celebração serão divulgadas em breve.

Biografia

Nascido em Anápolis, Dom Waldemar Passini Dalbello atuava como bispo da Diocese de Luziânia desde 2017, mas tem uma carreira católica desde 1994, ao ser ordenado como sarcedote após concluir estudos em Filosofia e Teologia no Seminário Maior de Brasília.

Graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Goiás (UFG), o religioso também possui mestrado em Ciências Bíblicas, realizado no Pontifício Instituto Bíblico de Roma.

Dentre as atividades pastorais de Dom Waldemar estão serviços como o de vigário paroquial da paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em Brasília; formador e professor de Sagrada Escritura no Seminário Maior Arquidiocesano de Nossa Senhora de Fátima e do curso superior de Teologia para Leigos, da arquidiocese de Brasília.

Ele também foi diretor espiritual da Comissão Arquidiocesana da Nova Evangelização, na arquidiocese de Brasília; ecônomo do Seminário Maior de Brasília e vigário paroquial da Paróquia Santíssima Trindade e colaborador junto à Nunciatura Apostólica no Brasil.

Já na arquidiocese de Goiânia, exerceu a função de reitor do Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney e professor de Sagrada Escritura no Instituto de Filosofia e Teologia Santa Cruz, enquanto em 2018 foi presidente da Organização dos Seminários e Institutos Filosófico-Teológicos do Brasil (OSIB) no Regional Centro – Oeste e também foi reitor do Seminário Santa Cruz – Ano Propedêutico da arquidiocese de Goiânia.

Um dos pontos altos da carreira foi em dezembro de 2009, quando o Papa Bento XVI o nomeou como bispo auxiliar da Arquidiocese de Goiânia com a sede titular de Membressa. Já em 2010, foi ordenado bispo, pelo Arcebispo Dom Washington Cruz no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade.

Foi ordenado bispo, pelo Arcebispo Dom Washington Cruz, no dia 19 de março de 2010 no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade. Escolheu como lema episcopal CONGREGARE IN UNUM – para congregar na unidade (Jo 11,52).

Na Arquidiocese de Goiânia, Dom Waldemar acompanhou a formação Sacerdotal e do Vicariato para a Cultura e a Educação, também responsável pelo acompanhamento da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, pela Sociedade Goiana de Cultura e pela Santa Casa de Misericórdia.

Também foi nomeado pela Congregação para os Bispos como Administrador Apostólico da Arquidiocese de Brasília em fevereiro de 2011, no período até a posse do novo Arcebispo Metropolitano de Brasília, em agosto do mesmo ano.

Em dezembro de 2014 foi nomeado pelo Papa Francisco como bispo coadjutor da Diocese de Luziânia no estado de Goiás, enquanto julho de 2017 se tornou o terceiro bispo daquela diocese, sucedendo a Dom Afonso Fioreze.

