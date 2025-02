Cunhado mostra talento que poucos conhecem de Onaide Santillo

Com 79 anos, ex-primeira-dama de Anápolis mostrou que ainda possui grande destreza, perícia e um ouvido afiado

Davi Galvão - 06 de fevereiro de 2025

Onaide deu um show no piano. (Foto: Redes Sociais)

Uma publicação, feita no Facebook, mostrou um grande talento que poucas pessoas sabiam sobre a ex-primeira-dama de Anápolis e ex-deputada estadual de Goiás, Onaide Santillo.

A postagem foi feita pelo cunhado de Onaide, Romualdo Santillo, nesta quarta-feira (05), e mostra a proprietária da Rádio Manchester dando um show no piano.

Entre vários clássicos, como a canção “Blood on the Risers”, a ex-primeira-dama demonstrou a perícia que detém com o instrumento.

Já com 79 anos, Onaide foi bastante elogiada nos comentários, tanto pela destreza quanto pelo ouvido afinado.

“Muito bom, passando por todas as notas musicais, com arranjo e tudo, parabéns, bravo!”, disse um usuário.

“Querida Onaide sempre dá um show no piano, mãos de fada, parabéns”, comentou outra.