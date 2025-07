Distribuição de panfletos de festinha adulta em Anápolis está dando o que falar

Imagens ousadas e descrição do evento chamou atenção de anapolinos

Thiago Alonso - 09 de julho de 2025

Panfleto de festa adulta foi visto em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Moradores de Anápolis que passaram pela região Central e até outros bairros nesta semana, se depararam com panfletos um tanto quanto ‘picantes’ sendo distribuídos pela cidade.

O “Mega Evento”, como diz o anúncio, se trata de uma festinha adulta que será realizada em uma boate de entretenimento para adultos na região na Igrejinha.

O material promocional destaca a participação da Gabi Galvão, conhecida por atuar como atriz em filmes de amor intenso, ser coelhinha da Playboy e até musa fitness.

Não à toa, o panfleto deu o que falar com várias imagens da atração principal sensualizando e transbordando ousadia.

A casa de shows promete um evento agitado com três dias seguidos de festa, indo desta quinta-feira (10) até o sábado (12), ideal para quem aguenta o batidão.

A entrada é gratuita durante todos os dias, sendo que o local abre às 15h, momento em que dançarinas começam os shows. Gabi Galvão, no entanto, deve entrar somente às 23h.

Aqueles que desejem um entretenimento mais ‘intimo’ pode negociar diretamente com as modelos da casa de shows, sendo que as próprias podem indicar os valores.

Facilitando o acesso dos interessados, o panfleto finaliza com o endereço, localizado no Bairro Vila São João e até um QR Code para quem está realmente interessado em ver o que coelhinha tem a oferecer.

