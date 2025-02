Últimos dias para se inscrever em processo seletivo do Governo de Goiás com salários de até R$ 8,3 mil

Interessados precisam correr para se candidatar às 12 vagas na área da Ciência e Tecnologia

Paulo Roberto Belém - 06 de fevereiro de 2025

Vagas são para todos os níveis de escolaridade e diversas áreas de atuação. (Foto: Enio Medeiros/Prefeitura de Aparecida)

Restam poucos dias para o término das inscrições no processo seletivo do Governo de Goiás que visa contratar 12 profissionais para atuar na Secretaria de Desenvolvimento e Inovação do Estado de Goiás (Secti), recebendo, para tal, até R$ 8.300 mensais.

Até 14 de fevereiro, os interessados podem concorrer às vagas que exigem nível superior em qualquer área e em áreas específicas, também exigindo experiência, conforme consta no edital, que pode ser acessado clicando aqui.

Há vagas para Analista de Ciência, Tecnologia e Inovação – Área II (01), Analista de Empreendedorismo Inovador – Startups e Clusters Produtivos (01), Analista de Projetos de Transformação Digital – Área I (02), Analista de Projetos de Transformação Digital – Área II (02),

Analista de Projetos de Transformação Digital – Área III (01), Analista de Projetos de Transformação Digital – Área IV (01), Analista de Projetos de Transformação Digital – Área V (01), Analista de Sustentabilidade (01) e Especialista em Ambientes Inovadores (02).

As inscrições podem ser realizadas no Portal Seleção do Governo de Goiás, sendo necessário pagar uma taxa entre R$ 50 e R$ 70, a depender da função que se dispor a concorrer.

As etapas da seleção contemplam análise curricular e entrevista, estágios em que os concorrentes podem ser classificados ou eliminados.

Outra necessidade que os interessados devem estar cientes, é quanto à possibilidade para realizar viagens nacionais e internacionais, de acordo com o interesse da pasta, durante a vigência do contrato, que, a princípio, pode durar entre dois e quatro anos.