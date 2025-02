Filho do cantor Leandro sofreu duro golpe ao tentar vender carro de luxo em Goiânia

Nas redes sociais, Leandro Costa explicou que nunca mais viu o veículo e nem mesmo recebeu o dinheiro

Thiago Alonso - 07 de fevereiro de 2025

Carro do filho de Leandro foi encontrado no Maranhão. (Foto: Reprodução/Instagram)

Imagine recorrer a uma agência especializada para negociar a venda de um veículo, confiando na segurança oferecida pelo estabelecimento, e acabar sendo vítima de um golpe. Essa experiência traumática foi vivida pelo filho do cantor Leandro (da dupla com Leonardo), o engenheiro goiano Leandro Costa, que compartilhou o ocorrido nas redes sociais.

Conforme explicado pelo cliente, ele deixou o Land Rover Defender em uma concessionária do Setor Bueno, em Goiânia, no dia 26 de dezembro, confiando que conseguiriam vender o automóvel tranquilamente.

Contudo, após 15 dias sem resposta, o jovem optou por buscar o carro, uma vez que não havia conseguido encontrar um comprador. Apesar disso, acabaram o “enrolando” – como o próprio afirmou – por mais tempo, afirmando que um cliente havia se interessado.

Neste momento, o próprio dono da loja entrou em contato com Leandro, negociando uma queda no preço, que, após “muita pressão”, foi definida por meio de um sinal, que foi pago somente no dia 21 de janeiro, 26 dias após o ocorrido.

Dias depois, já no dia 06 de fevereiro, o engenheiro civil conseguiu localizar o veículo, rastreando-o por vários locais por onde ele passava, e então o surpreendente ocorreu: ele descobriu que a Land Rover trafegava pelas ruas de São Luís, no Maranhão.

Nos registros, é possível ver todos os trajetos do “novo proprietário”, o qual o jovem conseguiu localizar – um corretor de imóveis da capital maranhense. Dentre os locais visitados, o novo condutor teria passado até mesmo por academias.

“Já está rodando lá, sem eu ter recebido o dinheiro e sem eu ter feito a transferência. O carro ainda está no meu nome! E se acontece um acidente?”, reclamou Leandro.

Ainda na quinta-feira (06), no mesmo dia, o proprietário se dirigiu a uma delegacia da Polícia Civil (PC), onde registrou um boletim contra a empresa responsável pela venda.

Com a ajuda da investigação, o filho do cantor Leandro conseguiu até mesmo uma imagem do carro, mas ainda sem conseguir recuperá-lo. O Portal 6 tentou entrar em contato com a vítima, mas não obteve retorno até o fechamento desta reportagem.

