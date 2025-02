Motorista de aplicativo admite ter agredido idosa em Copacabana por farelo de biscoito

ALÉXIA SOUSA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – O motorista de aplicativo que agrediu uma idosa de 68 anos com um chute nas costas em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, confessou à polícia que atacou a vítima por ter se irritado com farelos de biscoito deixados pela passageira no banco do carro. A agressão ocorreu no dia 29 de janeiro e foi registrada por câmeras de segurança.

Lucas Felipe Carneiro, de 26 anos, prestou depoimento nesta quarta-feira (5). Segundo o delegado responsável pelo caso, Ângelo Lages, o motorista alegou que faz tratamento psiquiátrico desde os 18 anos de idade e toma remédios controlados.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa de Carneiro.

O motorista disse à polícia que sofre crises de raiva e bipolaridade. Ele afirmou que se estressou com a situação, perdeu o controle e agrediu a idosa.

Carneiro, que segue em liberdade, pode responder por lesão leve, grave ou gravíssima. Isso porque a vítima passará por novos exames médicos antes da conclusão do inquérito.

Ao registrar o caso na 12ª DP (Copacabana), Maria de Fátima Silva Pires afirmou que a agressão ocorreu após deixar cair farelos de biscoito no banco do carro durante a viagem.

Segundo o relato da vítima, ao chegar no destino, o condutor teria exigido que a idosa limpasse o assento do veículo. A passageira afirmou que, “diante da agressividade de como foram proferidas as palavras”, saiu do carro e seguiu em direção ao prédio onde mora.

Imagens do circuito de segurança do condomínio mostram quando o motorista segue a passageira até a entrada do prédio onde ela mora e lhe desfere um chute nas costas, derrubando a idosa no chão.

Na gravação, é possível ver ainda que, após a agressão, Carneiro sai depressa do local. Maria de Fátima foi socorrida pelo porteiro do prédio.

Carneiro fazia a viagem pelo aplicativo de transporte da Uber. A empresa classificou a violência como inaceitável e baniu a conta do motorista assim que tomou conhecimento do episódio.

Segundo a polícia, ele já possuía passagem por adulteração de placa de veículo.

O dono do carro, que é irmão de Carneiro, também prestou depoimento. O conteúdo da oitiva não foi divulgado.