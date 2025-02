Chuvas diminuem de intensidade e calorão chega em cidades de Goiás no domingo (09); veja quais

Tempo mais ensolarado deve vir acompanhado de temperaturas mais altas, com termômetros chegando a 36ºC

Natália Sezil - 08 de fevereiro de 2025

Imagem mostra céu sem nuvens no Jardim Goiás, em Goiânia. (Foto: Emilly Viana / Portal 6)

As chuvas devem diminuir, mas continuam caindo em diversas cidades do estado neste domingo (09), conforme aponta um boletim emitido pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

A diminuição na precipitação deve ser acompanhada do aumento das temperaturas, em especial no Norte e no Oeste goiano, onde os termômetros devem marcar 36ºC. Na região Central, a expectativa é de 34ºC. Já no Leste, Sul e Sudoeste goianos, a previsão é de 33ºC.

O termômetro fica mais alto em Porangatu, com 35ºC, um a menos em Aruanã e 33ºC em Araquapaz e Montes Claros.

Quanto às chuvas, que são resultado da formação de um bloqueio atmosférico, a meteorologia prevê que sejam isoladas, podendo vir acompanhadas de rajadas de vento e descargas atmosféricas.

Há o risco potencial de tempestades de 20 a 30 mm por hora ou 40 mm por dia, em diversos pontos de Goiás. O destaque é para a Região Sudoeste, onde devem cair 10,0 mm de precipitação.

Já as cidades em que mais chove são Goiânia, Araguapaz, Aruanã, Caiapônia, Cumari e Doverlândia, além de Ipameri, Iporá, Itumbiara, Jataí, Mineiros e São João da Paraúna – todas com expectativa de 5,0 mm por dia.

Na capital, a temperatura vai chegar a 32ºC, com probabilidade de 5 mm de chuva.

Em Anápolis, a chuva deve ser um pouco menor: 4,0 mm e máxima de 29ºC. É o mesmo índice registrado em Ceres, Cocalzinho, Firminópolis e Palminópolis.