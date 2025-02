DJ de Anápolis vence concurso e vai subir ao palco com Shakira no Brasil

Com apenas dois anos de carreira, jovem já se consolidou como um dos nomes mais promissores da cena musical de Goiás

Beatriz Bueno - 09 de fevereiro de 2025

(Foto: Reprodução/Instagram)

O DJ Lindomar Junior, nome conhecido na cena musical de Anápolis e Goiânia, garantiu uma oportunidade única: foi um dos selecionados para participar do show da cantora Shakira no Brasil, durante a turnê “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”.

O concurso “Camina con la Loba” foi promovido pelos patrocinadores da turnê e atraiu participantes de diversos países. No Brasil, os candidatos precisavam gravar um vídeo criativo uivando, em referência ao hit “She Wolf” de 2009.

Lindomar se destacou ao criar um conteúdo autêntico, ambientado em uma selva, com elementos como a lua cheia e referências ao universo da música.

“Fiz um vídeo na selva, com a lua cheia, e acho que isso chamou a atenção. Unir minha paixão pela música e pela Shakira foi a chave”, explicou o DJ, que, além de viver a experiência de caminhar ao lado da cantora, também ganhou ingressos para o setor premium do show.

Os detalhes sobre a participação de Lindomar no evento são mantidos em sigilo. “Recebemos um e-mail explicando onde devemos nos encontrar e como vai funcionar. Mas lá dentro não podemos usar celular, então tudo é muito reservado”, revelou.

O primeiro show da artista no país ocorre nesta terça-feira (11), no Rio de Janeiro, e Lindomar terá o privilégio de acompanhar a diva colombiana do backstage até o palco.

Com apenas dois anos de carreira, o jovem já se consolidou como um dos nomes mais promissores da cena musical de Goiás.

Atuando principalmente em Goiânia e Anápolis, ele já se apresentou em algumas das principais casas de festa das duas cidades.

O repertório do DJ é marcado por influências do pop e da música latina, o que reflete sua identidade artística.

“O pop é o estilo que mais amo e entendo, mas sempre dou um toque latino nas minhas apresentações, porque é algo que faz parte de mim”, afirmou.