Motorista bêbado é preso após bater duas vezes na mesma BMW, em Anápolis

Apresentando sinais de embriaguez, teste foi feito, tendo registrado 1,15 mg/l.

Paulo Roberto Belém - 09 de fevereiro de 2025

Após colisão, confusão foi instaurada (Foto: Divulgação)

Um jovem, de 29 anos, foi preso pela Polícia Civil (PC) na noite deste sábado (08), por embriaguez ao volante, após ter batido o Volkswagen Polo contra a traseira de uma BMW 320I conduzida por outro jovem, de 25 anos, no Parque Brasília, região Leste de Anápolis.

A colisão teria ocorrido quando a BMW reduziu a velocidade em uma lombada da Avenida Angélica, no momento em que sentiu o impacto do Volkswagen na traseira. Com isso, o motorista do Polo teria ignorado a avaria e seguido em frente, sendo alcançado pelo condutor da 320I – quando, por uma dinâmica não revelada, os carros teriam se tocado novamente.

Assim, o condutor da BMW conseguiu fechar o motorista do Polo e ambos desceram do carro. A confusão começou neste momento, quando houve questionamentos sobre as colisões e o motorista do Volkswagen se mostrando nitidamente alcoolizado – com fala arrastada e dificuldade motora.

A chave do condutor do Polo foi retirada dele para evitar a fuga antes da chegada da Polícia Militar (PM), o que teria provocado uma suposta agressão contra o condutor da BMW.

Tendo os militares chegado no local, foram ouvidos os relatos e percebendo os sinais de de alcoolemia do condutor do Polo. Sendo levado para a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi feito o teste do bafômetro que acusou índice de 1,15 mg/l.

Por conta da confirmação, ele foi preso pela embriaguez ao volante e também responderá por lesão corporal, pela suspeita de ter agredido o jovem que dirigia a BMW e que teve o veículo avariado.