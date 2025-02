Mulher dá entrada em hospital após se queimar com água quente e morre, em Goiânia

Ela tinha 77, sendo cadeirante, além de sofrer com problemas de saúde crônicos

Paulo Roberto Belém - 09 de fevereiro de 2025

Fachada do HUGOL, em Goiânia. (Foto: Divulgação/ SES)

Uma Idosa, de 77 anos, morreu na noite de sábado (08), após ficar 26 dias internada no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), tendo dado entrada na unidade após se queimar com água quente nas pernas.

O acidente teria acontecido no dia 12 de janeiro na casa da idosa, que era cadeirante, quando ela planejava fazer café. A situação ocorreu no no Jardim Itapuã, em Aparecida de Goiânia.

O líquido quente teria caído em seu colo, motivo pelo qual provocou que a filha a levasse para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia.

Lá, ficou por quatro dias, quando, devido à complexidade das queimaduras provocadas e as comorbidades apresentadas pela paciente, foi transferida para a unidade de saúde mais complexa – já que sofria de diabetes, enfisema pulmonar e hipertensão.

O falecimento ocorreu no próprio Hugol, sendo que a Polícia Civil (PC) foi procurada para que fosse registrada toda a situação.