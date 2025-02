Última chance para inscrição em concurso público com remuneração de R$ 7,2 mil

Certame oferece vagas imediatas, além de cadastro reserva para níveis médio e superior

Paulo Roberto Belém - 09 de fevereiro de 2025

Imagem ilustrativa de candidata fazendo prova de concurso público. (Foto: Divulgação)

Termina nesta segunda-feira (10), o prazo de inscrição para o concurso público do Conselho Federal de Biologia (CFBio), que visa contratar profissionais pagando uma remuneração de até R$ 7.219,39.

As oportunidades são para Agente Administrativo, exigindo nível médio, e Analista de Sistemas, requisitando-se nível superior de formação acadêmica, sendo oferecido uma vaga para cada função. Entretanto, haverá formação de cadastro reserva para ambos com 70 classificados.

Já para o cargo de Analista de Desenvolvimento, haverá, inicialmente, apenas a formação de cadastro reserva de 25 concorrentes.

As inscrições podem ser realizadas até às 23h desta segunda (10), exclusivamente pelo site, sendo necessário pagar taxas que variam entre R$ 55 e R$ 60.

Serão duas, as etapas do processo. Os candidatos serão avaliados por provas objetiva e discursiva, previstas para serem aplicadas no dia 30 de março. Quem avançar, passará por avaliação de títulos.

Para acessar as informações completas da concurso que integram o edital, basta clicar aqui.