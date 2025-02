Corporação, amigos e familiares lamentam morte de policial assassinado durante confronto, em Niquelândia

Paulo Vitor Coelho Campos foi baleado por criminoso que mantinha a família como refém

Thiago Alonso - 11 de fevereiro de 2025

Paulo Vitor Coelho Campos tinha 32 anos. (Foto: Reprodução/Instagram)

A manhã desta terça-feira (11) começou com lágrimas para amigos e familiares do Cabo Paulo Vitor Coelho Campos, que morreu após ser baleado durante um confronto, na zona rural de Niquelândia, no Norte de Goiás.

A confirmação do óbito foi dada pela Polícia Militar (PM), que emitiu um comunicado se solidarizando pelo falecimento do militar do Batalhão de Operações Especiais (Bope).

No texto, a corporação reafirmou o “compromisso com a memória e o legado” deixado pelo PM, mencionado como “um guerreiro que tinha como missão servir e proteger a sociedade goiana”.

Nos comentários da postagem, colegas e familiares de Paulo Vitor se comoveram com a perda precoce do cabo, que tinha somente 32 anos.

“Vai com Deus, meu irmão, que Deus te dê um excelente lugar e console todos os familiares e amigos”, disse um colega de trabalho do PM.

“Fez o seu trabalho até o fim, honrando seu juramento. Por aqui seguiremos firmes na nobre missão de combater o mal e levar paz à sociedade”, comentou mais um.

“Morreu dando sua vida para proteger várias. Meus sinceros sentimentos”, lamentou uma internauta.

“Sempre será lembrado como cumpridor do dever”, comentou outro.