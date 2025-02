Goiânia atinge mais de 30 pontos de ‘Direita Livre’ e busca destravar trânsito; veja locais

Medida tem como principal intuito auxiliar na fluidez do trânsito na capital

Thiago Alonso - 11 de fevereiro de 2025

“Direita Livre” já está funcionando na capital. (Foto: Reprodução)

Seguindo um cronograma semanal, Prefeitura de Goiânia implementou recentemente, 33 novos pontos do Direita Livre na capital, permitindo que motoristas realizem a conversão à direita mesmo com o semáforo vermelho.

Dentre os novos locais estão os cruzamentos da Avenida Manchester com Avenida Leste Oeste; Avenida Oeste com Avenida Tocantins; Avenida Anhanguera com Avenida dos Pirineus; Avenida T-7 com Avenida C-4; Avenida Independência com Rua Contorno; Avenida Independência com Rua 6A; Avenida 3ª Radial com Rua 1015; Avenida Pires Fernandes com Avenida Tocantins; Avenida Milão com Rua das Orquídeas; Avenida T-9 com Avenida Afonso Pena; Praça Santos com Avenida C-206 (Avenida T-8).

As medidas também foram adotadas na Avenida Portugal com Avenida T-8; Avenida Dom Emanuel com Rua do Cristal; Rua do Chumbo com Rua Cariri; Avenida Marechal Rondon com Avenida Rio Branco; Praça Isidória com 1ª Radial; Praça Isidória com 2ª Radial; Praça Isidória com 4ª Radial; Alameda dos Buritis com Rua Gercina Borges; Avenida 4ª Radial com Avenida Antônio Martins Borges; Rua C-1 com Rua C-2; Alameda das Rosas com Rua R-9; Alameda das Rosas com Rua 2.

Além destas, também estão incluídas as conversões da Avenida T-9 com Rua Flemington; Avenida Anhanguera com Avenida Pirineus; Avenida General Couto Magalhães com Avenida Dr. João Teixeira; Avenida Consolação com Rua da Alegria; Avenida Olinda com Rua Campo Grande; Avenida Universitária com Avenida A; Avenida 24 de Outubro com Alameda Progresso; 1ª Radial com Alameda Guimarães Natal; Padre Monte com Frei Miguelino; e Senador Jayme com Bernardo Sayão.

Direita Livre

Mesmo com a liberação, algumas regras ainda devem ser seguidas para manter a trafegabilidade do trânsito, além da segurança de pessoas que passam pelos locais.

Dentre as normas está a necessidade de conferir a sinalização, visto que a conversão livre à direita só deve ser feita onde houver este indicativo, mesmo com o sinal fechado.

Segundo a Secretaria de Engenharia de Trânsito (SET), a manobra não pode ser realizada em pontos em que o caminho está obstruído, além de definir a prioridade sempre aos pedestres e aos ciclistas.

Estes, por sua vez, devem ficar atentos ao realizar a travessia nestes locais, sempre acenando antes de atravessar, visto que possuem a preferência.