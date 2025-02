Idosos e diabéticos – dois públicos que merecem atenção!

Em Anápolis temos mais de 50 mil idosos e grande parte depende do SUS e SUAS para uma vida com mais qualidade

Professor Marcos - 11 de fevereiro de 2025

A diabetes é uma doença crônica. (Foto: Reprodução)

Temos acompanhado de perto a luta dos pacientes diabéticos nos últimos anos em Anápolis e tentado buscar saídas para ampliar o atendimento e a qualidade de vida, principalmente das crianças.

Solicitamos ao Deputado Federal Rubens Otoni emendas para diversas áreas do nosso município e ele destinou um milhão e meio de reais para a construção do Centro de Referência em Diabetes.

Essa obra pretende oferecer atendimento multiprofissional de melhor qualidade para pacientes diabéticos, fornecer medicamentos e acompanhamento integral. Esse é um projeto complexo, mas importantíssimo para nossa comunidade, temos mais de mil pacientes diabéticos no município.

Temos ainda outros desafios para enfrentar, como a questão das centenas de idosos em busca de abrigamento, pessoas com mais de 60 anos que sofrem com questões de saúde e não possuem apoio das famílias.

Essa questão exige um comprometimento do poder público, mas também um envolvimento dos setores organizados da sociedade. Precisamos de mais casas de acolhida para idosos, principalmente os acamados e que dependem de cuidados permanentes.

Outro desafio é conectar os atendimentos entre Centro de Convivência, Creche do Idoso e Hospital do Idoso, otimizando s serviços e ampliando os atendimentos. Em Anápolis temos mais de 50 mil idosos e grande parte depende do SUS e SUAS para uma vida com mais qualidade.