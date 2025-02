Lula recebe Motta e Alcolumbre fora da agenda em meio a discussões sobre reforma ministerial

CATIA SEABRA, MARIANNA HOLANDA E VICTORIA AZEVEDO

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – O presidente Lula (PT) recebeu os novos presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), na residência da Granja do Torto na noite de quarta-feira (12). O encontro não foi registrado na agenda do petista.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também participou, assim como Rui Costa (Casa Civil). As conversas, que foram encerradas com um jantar, aconteceram em meio ao desenho da reforma ministerial.

De acordo com relatos, houve um momento em que Lula ficou a sós com os presidentes das Casas.

Embora Lula venha repetindo que pretende ouvir líderes partidários e presidentes de partidos sobre as mudanças da Esplanada, ele tinha dito a interlocutores que ouviria os presidentes do Senado e da Câmara a respeito.

O encontro é mais um sinal de que Lula está assumindo as negociações com dirigentes partidários. A cúpula da Câmara já havia sinalizado o desejo de que Motta estabelecesse uma relação direta com o petista, sem intermediários.

Aliados do novo presidente da Casa defendiam que Motta discutisse com Lula as mudanças na Esplanada, com trocas no próprio Palácio do Planalto. Há queixas sobre a atuação do ministro da SRI (Secretaria de Relações Institucionais ), Alexandre Padilha, que é responsável pela relação do Executivo com o Legislativo.

Nesta quinta (13), Alcolumbre viajou com o presidente para cumprir agendas no Amapá. Motta, por sua vez, está em Brasília. Ele se reúne nesta manhã com líderes partidários para discutir a pauta da Câmara.

A agenda do Congresso também estava na pauta do jantar. A expectativa era que a proposta de aumento da faixa de isenção do Imposto de Renda estivesse à mesa do debate, assim como os demais pontos já anunciados pelo ministro da Fazenda.

O encontro dessa quarta repete a fórmula que foi usada pelo presidente da República no início da relação com Arthur Lira (PP-AL), antecessor de Motta na presidência da Câmara. Os encontros entre os dois políticos costumavam acontecer à noite, fora da agenda dos chefes dos Poderes.

Pelo cronograma descrito por colaboradores do presidente, Lula deverá iniciar as mudanças na Esplanada nas pastas ocupadas hoje por petistas ou ministros considerados de sua cota pessoal.