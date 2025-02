Jovem descobre traição do namorado após notar pingo de shoyu em foto: “os sinais sempre aparecem”

Por conta de um mero detalhe que o infiel deixou escapar na imagem, ela descobriu tudo que ele aprontou

Magno Oliver - 14 de fevereiro de 2025

(foto: Captura de tela / Youtube)

De acordo com análises e relatórios dos maiores aplicativos de paquera e relacionamentos, o brasileiro é um dos povos que mais traem no mundo.

A ciência não sabe ao certo definir o que faz uma pessoa ser infiel. Já a Psicologia apresenta alguns caminhos e discute vários pontos a respeito.

Um fato que não te contam sobre traição é que ela é semelhante a um crime: você precisa cometer sem deixar nenhum rastro.

Só que para um rapaz, não foi bem assim. Acontece que ele foi pego traindo em um pequeno detalhe que poderia ter passado despercebido por qualquer um.

Uma postagem no Instagram do Sergio Murilo (@sergiomurilopab) bombou nas redes sociais com um relato inusitado de traição que ninguém jamais imaginou.

A namorada traída descobriu toda a trama do agora ex-namorado por conta de um pingo de shoyu em uma tigela que apareceu em um stories que ele publicou em seu Instagram.

No vídeo, o influenciador conta que uma jovem estava com o namorado há um ano, até que, em um certo dia, disse que estava com vontade de comer comida japonesa.

Ela chegou a combinar com o companheiro, mas ele, de repente, disse que havia lembrado que já tinha marcado de sair com alguns amigos.

Tudo parecia estar indo bem, até que ele postou nos stories uma foto da mesa com a comida.

“Na foto que ele postou, não dava para ver nada de diferente ou esquisito. Porém, tinha um pingo de shoyo na louça”, contou o influencer.

A jovem já estava um pouco desconfiada e com um certo ranço de uma menina, e tudo piorou após as amigas dela tirarem um print de uma foto publicada por essa menina nas redes sociais.

Acontece que, coincidentemente, a menina também estava comendo comida japonesa e, para piorar, no mesmo restaurante.

“Ela então foi olhar os detalhes da foto, porque se fosse somente pela coincidência, deles estarem no mesmo restaurante, eles podiam alegar isso. Foi aí que ela chegou no detalhe do pingo do shoyu na louça. O bendito pingo de shoyo da foto dele e da foto dela”, relatou o influencer.

Com esse mero pingo que poderia ter passado despercebido por qualquer um, a jovem acabou descobrindo uma traição.

Confira o vídeo completo da história da traição:

