Polícia em Anápolis prende jovens suspeitos de invadir e render morador para roubar casa

Suspeitos foram identificados pela própria vítima após diligências da Polícia Civil

Thiago Alonso - 14 de fevereiro de 2025

Suspeitos foram presos preventivamente. (Foto: Divulgação/PC)

A Polícia Civil (PC) prendeu, na manhã desta sexta-feira (14), dois jovens suspeitos de invadir casa e render o morador no Parque Residencial das Flores, região Norte de Anápolis.

À época do crime, ocorrido em novembro de 2024, além de conter a vítima, a dupla também roubou vários itens que estavam na residência, como bicicleta, botijão de gás e aparelho de som.

Após o ocorrido, o homem acionou a Polícia Civil (PC), que iniciou uma investigação, na qual logo foi possível recuperar parte dos objetos levados pelos suspeitos.

Ainda conforme a delegacia do 5º Distrito Policial de Anápolis, um dos supostos autores, de 19 anos, foi identificado, sendo já conhecido do morador, que o havia visto no bairro.

As diligências também localizaram o comparsa, de 18 anos, verificando que ambos possuíam uma longa ficha de passagens criminais, com delitos que incluem receptação, embriaguez ao volante e violência doméstica.

Diante das informações, a PC deflagrou, nesta sexta-feira (14), os mandados de prisão preventiva contra os jovens, os encaminhando para o presídio local.

