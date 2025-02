Suspeito de esfaquear o próprio irmão na rodoviária de Anápolis é preso

Equipes do 4°BPM localizaram o homem nas proximidades do Planetário

Davi Galvão - 14 de fevereiro de 2025

Jovem baiano foi esfaqueado pelo próprio irmão. (Foto: Reprodução).

Um homem, suspeito de ter esfaqueado o próprio irmão na rodoviária de Anápolis, foi localizado e preso por equipes do 4° Batalhão da Polícia Militar (BPM), na manhã desta sexta-feira (14).

O suspeito foi encontrado durante uma patrulha nas proximidades do Planetário da cidade, com os policiais procedendo para a abordagem.

Cientes das agressões cometidas, as autoridades questionaram se o homem tinha algum envolvimento com o ocorrido. Inicialmente, ele negou a versão dos fatos, alegando que sequer tinha irmão.

Porém, ao darem prosseguimento com as perguntas, ele confessou aos policiais que, de fato, tinha chegado da Bahia na companhia do familiar, ainda durante a madrugada e que os dois tinham utilizado crack e consumido uma garrafa de conhaque juntos. Após isso, durante uma desavença, também admitiu tê-lo esfaqueado.

Diante das informações, a equipe do 4°BPM conduziu o suspeito até a Central de Flagrantes, onde segue à disposição do Judiciário.

A vítima, que foi encaminhada ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), teve de passar por cirurgia e segue internada.

