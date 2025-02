Tilda Swinton anuncia pausa na carreira de atriz

“E eu preciso de uma pausa. Então terei uma. Terei um pouco de paz e silêncio para pensar como serão os próximos 40 anos”, disse Tilda Swinton.

Recentemente, Tilda virou queridinha do público brasileiro após sua reação empolgada com a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro, por sua atuação em Ainda Estou Aqui.

A atriz britânica anunciou a pausa após ser premiada com o Golden Bear. Tilda conversou com a imprensa após receber o prêmio celebrando sua carreira, afirmando que “preciso de tempo para desenvolver projetos”.

Tilda também disse que trabalhou demais nos últimos anos. Segundo a atriz, os últimos anos de sua carreira foram muito movimentados, especialmente por “inseguranças em relação a finanças”.

Segundo Tilda, ela está esperando por essa pausa há 15 anos. Para Tilda, a pausa em sua carreira de atriz é uma oportunidade para fazer algo “diferente”.

“Não sei dizer bem o que é, mas posso dizer que não vou filmar pelo resto deste ano. Quero mais tempo”, disse Tilda Swinton.