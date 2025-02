Quatro pessoas morrem após carro capotar e cair em represa, em Goiás

Veículo trafegava pela GO-334 quando motorista teria perdido o controle da direção

Beatriz Bueno - 16 de fevereiro de 2025

(Foto: Reprodução)

Um gravíssimo acidente foi registrado neste domingo (16) na GO-334, próximo ao município de Mozarlândia, resultando na morte de quatro pessoas que ocupavam um Chevrolet Prisma.

Conforme vestígios encontrados no local, o veículo trafegava pela rodovia quando o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou pelo lado direito da via, caindo em uma represa.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar as vítimas, que foram retiradas sem vida de dentro do veículo submerso.

Equipes da Polícia Técnico-Científica estiveram no local para realizar a perícia e encaminharam os corpos ao Instituto Médico Legal da cidade de Goiás (IML).

A Prefeitura Municipal de Rubiataba, por meio do prefeito Padre Weber, manifestou profundo pesar pelo falecimento dos moradores Hélio, Dona Nena, professora Helhamar (servidora da rede municipal) e seu filho José Otávio, identificados como as vítimas do acidente.

Em nota, a administração municipal estendeu suas condolências aos familiares, amigos e colegas de trabalho, desejando força e conforto para superar essa irreparável perda.