Secretária em Goiânia, Eerizania usa carro oficial para ir ao Coco Bambu de Anápolis em pleno sábado à tarde

Veículo, que deveria servir às demandas da Assistência Social da capital, era conduzido pela própria titular da pasta

Isabella Valverde - 16 de fevereiro de 2025

Eerizania foi flagrada utilizando o carro oficial na tarde deste sábado (15). (Foto: Leitor/Portal 6)

A secretária de Assistência Social da Prefeitura de Goiânia, Eerizania Freitas (UB), foi flagrada na tarde deste sábado (15) indo ao Coco Bambu de Anápolis, no Jundiaí.

O que chamou atenção, no entanto, foi o veículo utilizado: um Nissan Sentra (placa SDO6J28), pertencente ao Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) da capital.

O carro oficial, que deveria servir às demandas da pasta, era conduzido pela própria secretária, conforme imagens enviadas ao Portal 6.

Eerizania foi candidata a prefeita de Anápolis na eleição passada, mas terminou em terceiro lugar.

Aliada do ex-prefeito Roberto Naves, ela já havia comandado a Assistência Social durante a gestão do presidente estadual do Republicanos e, posteriormente, foi indicada para o mesmo cargo em Goiânia.