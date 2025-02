Conheça Clarice Freitas, a pequena goiana convidada a treinar no maior centro de ginástica artística do país

Antes disso, ela precisa levantar recursos para etapa de campeonato na Argentina

Davi Galvão - 17 de fevereiro de 2025

Clarice treina diariamente em Goiânia. (Foto: Arquivo Pessoal)

Sem titubear, tremer ou perder a pegada. Quando está no solo, a atleta mirim de ginástica artística, Clarice Freitas, só se preocupa com os obstáculos que estão na linha de visão.

Em um passo após o outro, a pequena, de apenas nove anos, pega impulso, pula, agarra, dá um giro e pousa graciosamente. O sonho, tal qual a movimentação, se mostrou ágil e direto, na ponta da língua: vestir o verde e amarelo para representar o Brasil nas Olimpíadas.

Em entrevista ao Portal 6, Layane Freitas, mãe de Clarice, contou que a família mora em Aparecida, mas faz questão de levar a filha à capital diariamente, para as sessões de cerca de quatro horas de treinamento.

“Quando era mais nova, ela adorava correr, pular, dar cambalhotas e piruetas pela casa. Ela se divertia tanto que resolvemos colocar em uma aula experimental de ginástica. Foi amor à primeira vista”, contou.

Tão logo começou o treinamento, Clarice foi chamada para competir, tanto em eventos internos quanto jogos oficiais. Mais recentemente, a ginasta se destacou no Torneio Nacional de Ginástica Artística, figurando em nono lugar, dentre mais de 300 competidoras.

O talento e expectativa de ainda mais conquistas chamou a atenção dos treinadores e equipe técnica, de modo que Clarice foi selecionada para representar Goiás e o Brasil em um evento internacional, na cidade de Mar del Plata, na Argentina.

Com a viagem marcada para o dia 23, a família agora conta com o apoio da população para que, através de uma rifa, possam custear a oportunidade de trazer tamanho reconhecimento ao estado.

“Infelizmente ainda não temos apoio nem da Prefeitura nem do Estado, muito menos patrocinadores. Os custos, com alimentação, transporte, estadia e inscrição, ficaram em torno de R$ 18 mil”, detalhou Layane.

Para ajudar no sonho da filha, a rifa está sendo vendida no valor de R$ 20, com prêmios de R$ 500, R$ 300 e R$ 200 aos três primeiros colocados. Os valores podem ser enviados pela chave Pix (62) 99569-6088, sendo que o sorteio será realizado neste sábado (22).

Planos para o futuro

Confiantes no talento e potencial de Clarice, Layane e o marido, além do outro filho, estão nos preparativos para se mudarem para Curitiba, onde a pequena foi convidada para treinar no Cegin, um dos maiores centros de ginástica do país, ao lado de atletas de peso.

“A gente já tinha uma vida completamente estruturada aqui, mas esse é o sonho dela. Ela ama isso e eu realmente acredito na minha filha. Sei que ela vai brilhar”, contou a mãe.

Inspirando-se na ídola Rebeca Andrade, Clarice não tem dúvidas de que um dia trará orgulho ao país. Agora, só resta treinar.