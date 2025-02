Médica terá que usar máscara por seis meses após realizar procedimento em Goiânia

Complicações surgiram cerca de 45 dias após o procedimento, quando as cicatrizes começaram a aparecer e se agravar progressivamente

Beatriz Bueno - 17 de fevereiro de 2025

A médica compartilhou a situação em detalhes nas redes sociais (Foto: Reprodução/Instagram)

A médica Isadora Milhomem sofreu queimaduras de segundo grau no rosto após um peeling estético realizado em novembro de 2024, em uma clínica particular de Goiânia. Após passar por cinco diferentes profissionais e sem saber mais o que fazer, recebeu a recomendação de que terá que usar uma máscara facial 24 horas por dia durante seis meses.

O procedimento, que custou R$ 8.000, prometia rejuvenescimento e remoção de manchas, mas resultou em cicatrizes severas.

Nas redes sociais, Isadora compartilhou um vídeo relatando a experiência e alertando sobre os riscos do tratamento. No depoimento, afirmou que pensou diversas vezes antes de gravar, mas decidiu divulgar o caso para evitar que outras pessoas passem pela mesma situação.

“É muito difícil, não desejo para ninguém e é por isso que to gravando esse vídeo para alertar vocês”, afirmou no relato.

O peeling, identificado como Atacroton, foi realizado no dia 14 de novembro de 2024. Segundo a médica, na época, conversou com várias pessoas que haviam feito o mesmo procedimento e relataram satisfação, mas atualmente enfrentam problemas semelhantes.

As complicações surgiram cerca de 45 dias após o procedimento, quando as cicatrizes começaram a aparecer e se agravar progressivamente. A profissional responsável pelo peeling não soube lidar com os efeitos adversos, assim como outros especialistas procurados em busca de soluções.

A médica afirmou estar desorientada diante das diferentes opiniões e tratamentos indicados. Sem poder citar o nome da profissional por questões jurídicas, reforçou o alerta sobre os perigos de procedimentos estéticos sem respaldo adequado e a necessidade de uma escolha criteriosa antes de realizá-los.

“Não quero que ninguém passe pelo que estou passando”, destacou Isadora.