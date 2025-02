LONDRINA, PR (UOL/FOLHAPRESS) – Kim Sae-ron, 24, foi encontrada morta no último domingo (16), em sua casa na cidade de Seul, capital da Coreia do Sul.

A morte da atriz sul-coreana foi reportada à polícia local por um amigo seu. Ele estranhou a falta de contato, foi procurar por ela em sua residência e, ao encontrá-la sem vida, acionou as autoridades.

A polícia trabalha com a possibilidade de que Kim tenha se suicidado. “Acreditamos que ela fez uma escolha extrema e planejamos lidar com isso como suicídio”, afirmou um dos agentes à agência de notícias Yonhap – acrescentando, no entanto, que a atriz não deixou nenhuma nota de suicídio.

Kim Sae-ron era conhecida por sua atuação no cinema asiático. Ela debutou nas telonas aos 9 anos de idade, vivendo uma criança órfã no filme “Uma Vida Nova em Folha” (2009), que ganhou o prêmio de Melhor Filme Asiático no Festival Internacional de Cinema de Tóquio.

CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.