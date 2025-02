Pais de Anápolis já podem solicitar vacina para crianças contra bronquiolite; saiba como

Imunizante é aplicado durante este período do ano, devido a circulação intensa do vírus entre março e julho

Thiago Alonso - 18 de fevereiro de 2025

Criança sendo vacinada em posto de saúde. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), já iniciou o período para a solicitação da vacina contra a bronquiolite, a fim de diminuir a contaminação pelo vírus, que circula com mais intensidade entre os meses de março e julho.

O imunizante protege contra a infecção, que provoca inflamação nos bronquíolos e vias aéreas dos pulmões, sendo considerada uma das principais causas de morte em bebês de até um ano.

Dentre os grupos incluídos para garantir a vacina, estão crianças menores de um ano, desde que tenham nascido prematuras, com idade gestacional menor ou igual a 28 semanas.

Também podem garantir o anticorpo menores de dois anos, sendo estes portadores de patologia cardíaca congênita com repercussão hemodinâmica importante ou doença pulmonar crônica da prematuridade (displasia broncopulmonar), que passaram por tratamento nos seis meses anteriores ao período de sazonalidade do vírus.

Para solicitar o imunizante, pais e responsáveis devem se dirigir presencialmente à Gerência de Imunização, localizada na Avenida Universitária, no bairro Vila Santa Isabel, região Norte da cidade.

É necessário portar documentos pessoais da criança, incluindo Certidão de Nascimento, cartão do SUS, Caderneta de Vacinação, além dos documentos de identificação do responsável e o comprovante de residência atualizado em no máximo três meses.

Além disso, é importante levar registros clínicos, como pedido médico contendo a prescrição das doses pós-hospitalar, relatório médico e justificativa, com a descrição do quadro de prematuridade ou de cardiopatia com o grau de hipertensão pulmonar, ou de displasia broncopulmonar e os medicamentos utilizados, além do laudo de ecocardiograma ou laudo de radiografia do tórax – este, exclusivamente para bebês maiores de um ano.

