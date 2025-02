Professor Marcos Bonfim é o escolhido para substituir Iransé Oliveira na Diretoria de Esportes

Pasta deverá retomar status de secretaria na reforma administrativa da Prefeitura de Anápolis

Samuel Leão - 18 de fevereiro de 2025

Professor foi empossado na Pasta. (Foto: Rádio 105.7FM)

O professor Marcos Bonfim foi nomeado para comandar a Diretoria de Esportes de Anápolis, conforme publicação no Diário Oficial do Município (DOM). Ele assume o cargo no lugar de Iransé Oliveira, que seguirá atuando como assessor técnico junto ao gabinete do prefeito.

Antes cotado para liderar a futura Secretaria de Esportes, que será criada na reforma administrativa, Iransé explicou que a atuação será ampliada para outras áreas, incluindo Turismo e Meio Ambiente.

“É uma mudança estratégica. Eu já vinha desenvolvendo ações em outras pastas a pedido do Márcio, além do esporte”, afirmou durante o programa Primeiras Notícias, da rádio 105.7 FM, na manhã desta terça-feira (18).