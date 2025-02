6 aparelhos que estão aumentando a conta de luz da sua casa

Silenciosamente eles estão causando um rombo no seu bolso no fim do mês e você não percebeu

Magno Oliver - 19 de fevereiro de 2025

(Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

Existem alguns aparelhos que estão aumentando bastante o valor da conta de luz da sua casa e muita gente nem percebe o que está acontecendo. É preciso ter atenção redobrada com eles.

6 aparelhos que estão aumentando a conta de luz da sua casa

1. Computador de mesa

O computador de mesa consome até 21 kWh por hora, mesmo estando ligado. Outra versão do computador de mesa, o notebook, chega a consumir até 18 kWh, somente por estar conectado.

Com as novas tecnologias e implementação das luzes led em sua estrutura, os valores citados de consumo sobem mais um pouco. Por isso, o ideal é conectar esses aparelhos na tomada apenas quando for utilizar.

2. Ar-condicionado

Irmão próximo do ventilador, o ar-condicionado é outro aparelho que é vilão em consumo de energia e as pessoas esquecem ele por horas ligado na tomada.

Assim, apesar do conforto térmico que ele gera, o consumo varia entre 129 kWh e 679 kWh, a depender do tipo de fabricação, marca e potência. Ele, sim, faz um grande estrago no valor da conta de energia, muita atenção com este item.

3. Ventilador

Quando o calor forte bate, não tem jeito, é hora de acionar o ventilador. Só que, em dias mais quentes, o ventilador chega a gastar cerca de 17,28 kWh por mês, se for utilizado, em média, oito horas por dia.

Assim, é bom deixar de fora da tomada quando não estiver precisando usar e só usar em casos extremos de muito calor para economizar energia.

4. Carregador de celular

Muita gente comete o erro mortal de deixar o carregador do celular na tomada após completar a carga. No entanto, o consumo desnecessário pode chegar de 1 a 5 watts, gerando um gasto desnecessário de energia.

Especialistas recomendam retirar o carregador assim que preencher a carga da bateria para evitar incêndios e até curto-circuito.

5. Televisão

Presente em vários lares brasileiros, a TV é item obrigatório em casa. O que muita gente esquece é que, mesmo desligada, ela consome elevadas quantidades de energia elétrica.

Acontece que a TV fica em modo de standby aguardando ser ligada novamente e, com isso, o consumo de energia continua ativado. Em standby por cerca de 5 horas por dia, o aparelho pode demandar cerca de 30,45 kWh em um mês.

6. Micro-ondas

Por fim, outro aparelho que funciona com o mesmo sistema da TV, o modo standby. Isso porque o painel integrado no display frontal do micro-ondas consome bastante eletricidade. Portanto, o indicado é só colocar o aparelho na tomada no momento em que for usar.

