Ator de ‘Emilia Pérez’ diz que posts de Karla Sofía Gascón dão vergonha e vê poucas chances de Oscar para o filme

Folhapress - 19 de fevereiro de 2025

Karla Gascon dá vida à personagem título de “Emília Perez” (Foto: Reprodução/Instagram)

FOLHAPRESS – O clima entre os atores do filme “Emilia Pérez” (2024) continua tenso após a polêmica envolvendo Karla Sofía Gascón e as postagens antigas recuperadas por seguidores do X.

A atriz espanhola atacou o Islã, a morte de George Floyd e as próprias políticas de diversidade do Oscar, entre outras questões. O ator Mark Ivanir classificou a situação como “uma vergonha”.

Ele também afirmou que as chances de vitória do longa no Oscar 2025 diminuíram por causa da controvérsia. “A repercussão dos tweets de Karla, infelizmente, afetou o filme de forma geral, o que, para mim, é uma vergonha, porque tantas pessoas se esforçaram em um longa ótimo”, lamentou o intérprete de Dr. Wasserman ao site Parade: “É triste ver essa situação [perder os prêmios], pois 99% dessas pessoas não teve nada a ver com isso.”

Os diversos posts polêmicos de Gascón resultaram em seu afastamento da campanha de divulgação de “Emilia Pérez” para a premiação mais badalada do cinema.

O longa do cineasta francês Jacques Audiard concorre em 13 categorias, três delas disputadas com o filme brasileiro “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz com Karla Sofía e Fernanda Torres entre as cinco indicadas.

Em entrevista ao Deadline no início de fevereiro, Audiard afirmou que estava desapontado com o comportamento da artista, pela dor provocada a outros por suas colocações e suas repetidas aparições públicas na tentativa de se desculpar, que teriam sido organizados sem qualquer envolvimento da equipe de campanha responsável pelo filme. No discurso de agradecimento pelo prêmio de Melhor Filme em Língua Não Inglesa no Bafta 2025, o cineasta elogiou Karla Sofía.