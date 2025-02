IFG abre inscrições para processo seletivo com salários de até R$ 6,3 mil

Cargos estão divididos em três áreas de atuação, com jornadas de 20 ou 40 horas semanais

Natália Sezil - 19 de fevereiro de 2025

Câmpus do IFG em Goiânia. (Foto: Divulgação)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) está com inscrições abertas para um processo seletivo que busca preencher vagas no Campus Goiânia.

Ao todo, são quatro vagas para Professor Temporário, com atuação nas áreas de Geologia ou Matemática, com carga de 20 horas semanais; Física ou Engenharia Elétrica/Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Elétricos, com jornada de 40 horas semanais.

Para se candidatar, é necessário ter graduação na área de atuação. O salário varia de acordo com a titulação do candidato contratado, partindo de R$ 2.437,59 até R$ 6.356,92.

Interessados podem se inscrever online, pelo portal do IFG. A taxa é de R$ 40, e o prazo se estende até 05 de março. O processo seletivo é composto por análise de títulos, etapa não presencial, e prova de desempenho didático com arguição, fase presencial prevista para 17 de março.

A expectativa é de que o resultado final da seleção seja divulgado no dia 25 do mesmo mês. Outras informações, como o cronograma e documentos necessários para inscrição, podem ser lidos no edital.