Mulher que morreu em SP após carro ficar submerso era motorista de aplicativo

ISABELLA MENON E ISABELA PALHARES

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A mulher que morreu na noite desta terça-feira (18) após seu carro ficar submerso era motorista de aplicativo e estava trabalhando quando ficou presa em um alagamento. Ela passava pela avenida Edgar Facó, na Freguesia do Ó, zona norte de São Paulo, que ficou totalmente alagada com o transbordamento do Ribeirão Verde devido ao temporal que atingiu a cidade.

Janaína de Souza Maia tinha 48 anos e estava em um Kwid branco, que era alugado. Ela tinha uma filha de 24 anos e duas netas, de quatro e nove anos.

Segundo o boletim de ocorrência, pessoas que passavam pela avenida tentaram resgatar Janaína, mas perceberam que ela não estava mais viva. Eles acionaram o Corpo de Bombeiros.

Na chegada dos bombeiros, o médico atestou que ela já estava em óbito.

O irmão dela, Rafael Maia, define a motorista como uma mulher guerreira, que trabalhava 12 horas diariamente para sustentar a casa. “Ela acordava às 5h e ia trabalhar”, conta. A motorista vivia com a filha de 24 anos e a neta caçula.

Ele afirma lamentar que até agora a prefeitura não entrou em contato com sua família. “Só queremos um mínimo de respeito e solidaridade”

À reportagem a prefeitura declarou lamenta a morte da motorista e se solidariza com familiares e amigos de Janaína. Questionada, não respondeu se entrou em contato com a família dela.

“[A vítima] foi surpreendida por uma enchente, que se formou no local, provocada pela forte chuva, e, devido à dinâmica e rapidez dos fatos, não conseguiu deixar seu veículo, sendo vítima de provável afogamento dentro do próprio automóvel, que após ter sido arrastado pela força das águas, ficou preso a um poste da rede elétrica”, diz o boletim de ocorrência. O caso foi registrado como morte suspeita.

Janaína foi a 21ª vítima de enxurradas no estado, desde o início de dezembro do ano passado, quando teve início a Operação Verão da Defesa Civil estadual.

A última morte na capital paulista havia ocorrido na noite de 1º de fevereiro, quando um motorista de aplicativo de 50 anos também ficou preso dentro do carro em um alagamento na rua da Prece, na Vila Prudente, bairro da zona leste. Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Vila Alpina, mas não resistiu.

AS MORTES LIGADAS ÀS CHUVAS A PARTIR DE 1º.dez.2024:

– Ibitinga (4.dez.24) – 2 vítimas: duas pessoas arrastadas pela enxurrada pela avenida Carolina Gereto Dal´acqua, altura do numeral 900, Centro, próximo ao Hotel Avenida. (1 localizada dia 5 e outra dia 6)

– São Paulo (5.dez.24) – 1 vítima: Na rua Beira Rio – Brasilândia, um homem caiu em um córrego e foi arrastado sentido o Piscinão Vista Alegre. (localizada dia 6)

– São Paulo (21.dez.24) – 1 vítima: Rua Adelina Linhares, 106, Cangaíba, vítima feminina, arrastada pela enxurrada, socorrida por populares ao hospital, onde veio a óbito.

– Nova Odessa (21.dez.24) – 1 vítima: Avenida Ampélio Gazzetta, 1800, bairro Green Village, um homem (motociclista) foi arrastado pela enxurrada para interior córrego Capuava, sendo localizado pelo Corpo de Bombeiros.

– Várzea Paulista (21.dez.24) – 3 vítimas: rua Ilha Bela, 100 – João Aprillanti, deslizamento de terra sobre residência, resultando em 3 óbitos (mãe e duas crianças), sendo os corpos localizados e retirados pelo Corpo de Bombeiros.

– Várzea Paulista (22.dez.24) – 1 vítima: rua José Joaquim dos Santos, 222 – João Aprillanti, deslizamento de terra sobre residência, resultando em 1 óbito, sendo atestado pelo Samu e retirado pelo Corpo de Bombeiros.

– Fartura (23.dez.24) – 2 vítimas: Balsa de Taquara Branca (liga Fartura a Taquarituba), tombamento de embarcação, resultando em 1 óbito (localizado 25.dez.24) e outro (localizado 27.dez.24).

– Taubaté (27.dez.24) – 3 vítimas: Rua da Liberdade, 80, bairro Barreiro houve um deslizamento de terra sobre um muro que caiu sobre uma residência, resultando em 1 ferido (retirado pelos bombeiros e socorrido pelo Samu) e 3 óbitos, todos sob os escombros.

– São Paulo (24.jan.25) – 1 vítima: Rua Belmiro Braga, 95, bairro Pinheiros, masculino, idoso (73 anos) foi arrastado pela enxurrada, sendo localizado em 25.jan.25.

– Guarulhos (25.jan.25) – 1 vítima: Rua Panambi, 499, bairro Cumbica, um motoqueiro caiu num córrego que fica centralizado entre duas avenidas, após buscas o Corpo de Bombeiros localizou a vítima em óbito em 26.jan.25.

– Itapecerica da Serra (26.jan.25) – 1 vítima: Uma criança estava brincando em uma galeria de águas pluviais no no Parque Municipal do Povo Roberto Nasraui e acabou arrastada. Foi localizada na rodovia Prefeito Bento Rotger Domingues, 500, Delfim Verde

– São Paulo (1º.fev.25) – 1 vítima: Um motorista de aplicativo morreu na noite de 1º de fevereiro após ficar preso com seu carro num alagamento rua da Prece, na Vila Prudente, bairro da zona leste. O veículo foi tomado pela água. O motorista, de 50 anos, chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Vila Alpina, mas não resistiu.

– Montemor (5.fev.25) – 1 vítima: Homem de 75 anos foi arrastado pela enxurrada enquanto andava à cavalo na estrada Municipal Mor, 377. Ele foi localizado sem vida pelos parentes no mesmo dia.

– Mogi das Cruzes (18.fev.25) – 1 vítima: Homem de 30 anos foi atingido por raio enquanto adubava a sua propriedade rural na avenida Kaoru HIramatsu, 2390, 377. Ele foi socorrido à UPA II, em Mogi das Cruzes, mas teve parada cardiorrespiratória e não resistiu.

TOTAL DE 21 VÍTIMAS