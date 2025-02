Sequestro de empresária causa alarde e mobiliza forças policiais, mas resultado da investigação é inacreditável

Câmeras chegaram a registrar o momento em que a mulher é abordada e jogada dentro do porta-malas de um carro

Natália Sezil - 19 de fevereiro de 2025

Sequestro foi registrado por câmeras de segurança. (Foto: Reprodução)

Um caso de sequestro terminou de forma peculiar nesta quarta-feira (19), em Mineiros, no Sul goiano. Isso porque, após a mobilização de diversas forças de segurança, o que a Polícia Civil (PC) descobriu é que se tratava de uma simulação.

O Grupo Especial de Investigações Criminais (GEIC) teria tomado conhecimento do sequestro de uma empresária conhecida na cidade durante a noite de terça-feira (18).

Diante da gravidade da situação, a operação contou com o acionamento de outros grupos militares, como a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar (PM), para que se dedicassem à apuração e localização da suposta vítima.

Um vídeo repercutido nas redes sociais, inclusive, mostrou o momento em que a empresária é abordada, logo após guardar um objeto dentro do carro. Dois “suspeitos” aparecem, tampam o rosto dela e a jogam no porta-malas do veículo. Em seguida, entram no carro e fogem do local.

Apesar da suposta evidência, o que a PC percebeu, após intensa mobilização, é de que tudo se tratava de uma ação de marketing promovida pela mulher para a reinauguração de uma loja.

Durante o planejamento da ação, a empresária até teria enviado um ofício à corporação informando que a simulação seria realizada, argumentando que isso não causaria pânico à população.

Apesar disso, ela não teria recebido resposta da instituição, de modo que não possuía autorização para executar o suposto sequestro. O resultado, de igual maneira, foi diferente do esperado, uma vez que a cidade ficou alarmada com o “crime”.

Diante disso, a PC deve, agora, apurar a quem cabe a responsabilidade do ocorrido e efetuar as devidas providências.