Goiânia terá interdições de avenidas para pré-Carnaval a partir de sexta (21); veja rotas alternativas

Todos os desvios e rotas alternativas serão sinalizados, com agentes de trânsito orientando motoristas

Paulo Roberto Belém - 20 de fevereiro de 2025

Agentes atuação durante as interdições (Foto: Divulgação/PrefGyn)

Goiânia é conhecida por não ter carnaval, mas é requisitadíssima quando se fala em pré-Carnaval. Acontecendo na região Sul da capital, intervenções no trânsito, bem como rotas alternativas foram divulgadas pela Prefeitura.

Algumas começam às 22h de sexta-feira (21), enquanto outras serão implementadas na manhã de sábado (22), informou a Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET).

A Avenida 85 – corredor dorsal da cidade – será totalmente fechada no trecho entre as avenidas T-10 e T-64 para a montagem do palco, a partir das 22h de sexta-feira (21), para o evento que acontece no dia seguinte.

Entretanto, haverá a reabertura temporária da via às 5h30 de sábado (22), permitindo fluxo de veículos, sendo novamente fechado mais tarde, a partir de 12h, para a chegada dos foliões e realização do evento.

Também haverá o fechamento da trincheira da Av. T-63 com a Av. 85, mantendo as alças laterais liberadas para tráfego.

Segundo a SET, as interdições contarão com o apoio das forças de segurança. ”Para garantir a fluidez no trânsito e a segurança dos foliões”, informou a pasta.

Para escapar

A Secretaria orienta que no sentido Centro – Setor Bueno, o trânsito da Av. 85 será desviado para a Av. T-10. O motorista pode virar à esquerda na T-37, seguir pela T-58 à direita e acessar a T-4.

Já para acessar o Centro de Goiânia, a sugestão é ir pela Alameda Couto Magalhães, Alameda Cel. Eugênio Jardim e Rua T-36. Todos os desvios e rotas alternativas serão sinalizados, com agentes de trânsito orientando motoristas, pedestres e ciclistas.

Clique aqui para ter acesso ao mapa