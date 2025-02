Pista de patinação no gelo é opção refrescante de lazer no Flamboyant Shopping; veja preços e horários

Horário de atendimento é de segunda a sábado, das 10h às 22h, e, aos domingos e feriados, é das 12h às 21h

Paulino Henjengo - 20 de fevereiro de 2025

Pista de patinagem no 2º piso do Shopping Flamboyant (Foto: Reprodução/@happyonice).

As opções de lazer no Flamboyant Shopping ganharam uma atividade mais refrescante para os dias de calorão previstos em Goiás – com uma pista de patinação no gelo.

A empresa Happy On Ice é a responsável pela área que ocupa 150 m² do 2º piso do shopping. A falta de experiência não será um problema, já que a empresa dispõe de equipamentos para auxiliar os iniciantes aventura. Prova disso, é que a pista está livre também para crianças entre de 2 a 4 anos, tendo em conta que no local há um divertido trenó que é controlado com segurança por profissionais experientes.

Preços e horários

O tempo mínimo para cada cliente é de 30 minutos, que custa R$ 60 e, para quem já estiver patinando, existe a possibilidade de prorrogar por mais 30 minutos, com um acréscimo de R$ 35.

A aquisição do par de meias é de R$ 8,00. Vale ressaltar que o tempo de uso do trenó é de apenas 5 minutos, mediante ao pagamento de uma taxa no valor de R$ 25.

Relativamente às formas de pagamento, estão disponíveis as modalidades de débito, Pix, dinheiro e crédito.

O horário de atendimento é de segunda a sábado, das 10h às 22h, e, aos domingos e feriados, é das 12h às 21h.