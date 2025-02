Alerta para tempestades e rajadas de vento em quase 30 cidades em Goiás no pré-Carnaval; veja quais

Ventos acima de 50 km/h devem atingir vários municípios, causando estragos na fiação elétrica

Thiago Alonso - 21 de fevereiro de 2025

Foto mostra tempestade em Anápolis. (Foto: Reprodução/Felipe Homsi)

A Equatorial Energia emitiu um comunicado alertando eventuais tempestades para o fim de semana de pré-carnaval em Goiás, com chuvas intensas com rajadas de ventos acima de 50 km/h.

Com informações do ClimaTempo, a concessionária evidenciou que pelo menos 26 cidades devem ser afetadas pelos temporais, incluindo Rio Doce, Aporé, Bom Jesus de Goiás, Buriti Alegre, Cachoeira Alta, Cachoeira Dourada, Caçu, Caiapônia, Chapadão do Céu, Goiatuba, Inaciolândia, Itajá, Itarum, e Itumbiara.

Além disso, os municípios de Jataí, Joviânia, Lagoa Santa, Mineiros, Montividiu, Panamá, Paranaiguara, Perolândia, Portelândia, Rio verde, Santa Rita do Araguaia, Serranópolis e Vicentinópolis também devem ser afetados.

A expectativa é que as tempestades perdurem até a próxima semana, podendo chegar até mesmo ao feriado de Carnaval, com ventos fortes, podendo causar a queda de galhos sobre a rede elétrica, assim como a derrubada de postes.

Por conta disso, a Equatorial divulgou orientações para a população goiana, de modo que medidas de seguranças sejam tomadas, a fim de evitar eventuais acidentes durante o período mais intensos dos temporais.

Dentre as recomendações estão evitar proximidade de fios, árvores, estruturas metálicas; desconectar aparelhos eletrônicos das tomadas (principalmente considerando oscilações e surtos de energia), tal como evitar o uso destes equipamentos elétricos e telefone com fio durante o temporal.

Estas orientações tem como o principal foco, além da chuva, os vendavais, visto que eles costumam arremessar objetos contra a rede elétrica, provocando interrupção no fornecimento de energia, rompimentos de cabos, quebra de cruzetas, danos em fusíveis e postes danificados.

Além disso, durante este período os técnicos da companhia enfrentam dificuldades para chegar até as unidades elétricas, passando por atoleiros, locais de mata fechada e de difícil acesso.

Devido a estas restrições, os usuários devem ficar atentos as medidas, além de sempre acionar a Equatorial quando necessário, utilizando os canais oficiais de atendimento, que funcionam 24h por dia.

Sendo eles: Atendente virtual pelo WhatsApp: (62) 3243-2020; Call Center 0800 062 0196; aplicativo Equatorial Energia; site www.equatorialenergia.com.br; ou via SMS.