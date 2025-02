Cuidado! Os astros indicam turbulências amorosas para esses 3 signos

As previsões astrológicas indicam que algumas energias podem causar instabilidade nos relacionamentos

Ruan Monyel - 21 de fevereiro de 2025

Cena do filme É Assim que Acaba. (Foto: Reprodução/Sony Pictures)

Se você está em um relacionamento ou buscando um novo amor, fique atento! A influência dos astros pode trazer desafios inesperados para três signos neste período.

Isso não significa, necessariamente, que esse romance será um fracasso, mas é um alerta para agir com mais paciência e compreensão.

Afinal, relacionamentos passam por altos e baixos, e neste momento, é bom redobrar a atenção para evitar brigas, desentendimentos e até mesmo afastamentos.

1. Áries

Os arianos costumam ser intensos e impulsivos, características que, em tempos de turbulência astrológica, podem gerar desentendimentos.

A influência de Marte pode aumentar a impaciência e fazer com que pequenas discussões tomem proporções exageradas.

Responder no calor do momento e agir sem pensar pode ser um grande erro, ou seja, antes de reagir, respire fundo e tente entender o ponto de vista do outro.

2. Escorpião

Intensos e misteriosos, os nativos do signo podem enfrentar desafios amorosos devido a sentimentos exacerbados, que na sua cabeça, não são correspondidos.

A presença de Plutão pode intensificar ciúmes e desconfianças, criando um clima tenso nos relacionamentos, até mesmo nos mais fortes.

Deixar a insegurança de lado é fundamental para superar esse período, conversar abertamente e expressar sentimentos de maneira saudável pode evitar conflitos desnecessários.

3. Capricórnio

Por fim, os capricornianos são conhecidos por sua dedicação à carreira e responsabilidade, mas neste período, essa característica pode se tornar um obstáculo nos relacionamentos.

A influência de Saturno pode fazer com que coloquem o amor em segundo plano, deixando o parceiro de lado e estremecendo a relação dos nativos do signo.

Durante esse período, é essencial criar um equilíbrio entre vida profissional e pessoal, evitando brigas e o distanciamento.

