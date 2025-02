O truque simples para fazer a maquiagem durar mais no calor

Com um tutorial simples, acessível e milenar, é possível enfrentar o calor sem se preocupar com retoques o tempo todo

Magno Oliver - 21 de fevereiro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube)

Quando chega a época dos dias mais quentes, manter a maquiagem intacta na pele pode ser uma tarefa bastante complicada.

Isso porque o suor e a oleosidade fazem a base derreter, o batom começa a borrar e o delineado escorre por todos os lados do rosto. É um desespero total.

Assim, muitas pessoas tentam diferentes produtos e técnicas para evitar esse problema, mas nem sempre conseguem resultados satisfatórios e eficazes para a pele.

O truque simples para fazer a maquiagem durar mais no calor

Um tutorial para ajudar a lidar com os dias quentes bombou nas redes sociais e as influenciadoras de beleza começaram a testar a técnica.

O truque consiste em mergulhar o rosto em uma tigela com água e gelo por alguns segundos antes de aplicar a maquiagem. Esse procedimento fecha os poros, reduz a oleosidade e melhora a fixação dos produtos.

Conhecido como “jamsu”, o segredo é milenar e originado na Coreia do Sul. No Brasil, a dica viralizou entre influenciadoras e maquiadoras.

Assim, no TikTok, muitos seguidores relataram que a maquiagem dura muito mais tempo após seguir esse processo.

Além da fixação prolongada, o truque também ajuda a refrescar a pele nos dias quentes. Isso melhora a sensação de conforto e evita o aspecto pesado causado pelo calor intenso.

O elogio da internet é que essa preparação natural melhora a aderência dos produtos e garante um acabamento melhor e mais bonito para a pele.

Método simples e de muito sucesso trazido do outro lado do mundo. Diante do sucesso, o truque se tornou uma das dicas mais populares difundidas do verão.

Pela simplicidade e praticidade, muitas pessoas passaram a incluir essa etapa de skincare na rotina diária de pré-maquiagem.

