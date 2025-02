Asfalto fervendo e calor de rachar em Goiânia são os novos inimigos no jogo Super Mario

Proposta brinca com vários estereótipos de cidades, estados e regiões do país

Davi Galvão - 23 de fevereiro de 2025

Proposta gerou bastante engajamento nas redes sociais. (Foto: @fernandosev7n)

Já pensou se o Super Mario, tradicional personagem da Nintendo e ícone da cultura pop, viesse parar em Goiânia e, em vez do Bowser, a preocupação do jogador fosse o calor escaldante?

Essa é a proposta do Super Mario Goes to Brazil, versão não oficial da franquia de jogos de sucesso do pequeno encanador italiano.

O jogo brinca com vários estereótipos de cidades, estados e regiões do país. No Rio de Janeiro (RJ), por exemplo, Mario precisa desviar de balas perdidas, enquanto percorre o litoral carioca.

Já em São Paulo (SP), o game é ambientado no tradicional bairro da Liberdade, com decorações japoneses, vários prédios e árvores típicas do país oriental.

As fases também passam pelo Rio Grande do Sul, pelo Pantanal, Itapetininga (BA), João Pessoa (PB) e muitos outros.

O destaque especial vai para a sexta fase, na qual Mario acaba parando em Goiânia, onde o asfalto é tão quente que o personagem tem um dano sempre que toca o solo.

Além disso, em alusão ao alto nível de urbanização da cidade, até mesmo os fios elétricos dos postes são uma ameaça ao jogador.

Nos comentários, os usuários pareceram gostar da proposta, embora alguns tenham estranhado a escolha dos locais.

“Pularam Brasília para botar Goiânia?”, questionou um.

“Conhece o Mário? Aquele que foi assaltado no São José do Operário”, brincou outro.