Roberto Naves perderá comando do Republicanos em Goiás

Um dos motivos seria desempenho pífio nas eleições e redução da importância do partido no estado

Davi Galvão - 23 de fevereiro de 2025

Roberto Naves durante entrevista. (Foto: Reprodução)

A cúpula nacional do Republicanos decidiu que, a partir de março, Roberto Naves (Republicanos) não mais estará a frente do partido em Goiás, dando lugar ao deputado federal Jeferson Rodrigues.

As informações são do Jornal Opção e apontam que a decisão se deu pelo fato de que, apesar da promessa de Naves de fortalecer a legenda no estado, as eleições de 2024 mostraram um enfraquecimento do partido. Sem prefeitos eleitos em cidades estratégicas, a meta da sigla de eleger ao menos dois deputados federais para 2026 parece cada vez mais distante.

Um dos únicos nomes que parece ter chance de se lançar à Câmara é justamente o do pastor licenciado da Igreja Universal, Jeferson Rodrigues.

A crise interna se agravou quando Naves lançou Eerizânia de Freitas à prefeitura de Anápolis pelo União Brasil, e não pelo Republicanos, demonstrando a priorização de interesses pessoais.

Assim, a partir de março, o ex-prefeito deixará a legenda, com rumores indicando uma possível filiação ao União Brasil ou ao Avante, mirando em uma cadeira na Câmara.