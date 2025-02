Dois adultos e uma criança morrem em gravíssimo acidente envolvendo três veículos na BR-153

Segundo a PRF, medidor de velocidade da caminhonete marcava 163 km/h no momento do impacto

Thiago Alonso - 24 de fevereiro de 2025

Caminhonete ficou destruída com o impacto. (Foto: Divulgação/PRF)

Um gravíssimo acidente de trânsito envolvendo três veículos resultou na morte de dois adultos e uma criança neste domingo (23), na BR-153, trecho próximo ao município de Porangatu, no Norte goiano.

Na ocasião, uma caminhonete trafegava em alta velocidade sentido Talismã (TO) quando, ao passar pelo km 29 da rodovia, acabou colidindo lateralmente com um caminhão que fazia o mesmo trajeto.

Com o impacto, o motorista perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e se chocou frontalmente com outro caminhão. O choque foi tão grande que três ocupantes do carro morreram ainda no local, sendo o condutor, de 77 anos, uma mulher de 42 anos e um menino de 09 anos.

Socorristas chegaram a se dirigir até o endereço, mas apenas puderam constatar os óbitos. Uma quarta pessoa, um adolescente de 12 anos que viajava como passageiro, foi resgatado em estado grave e encaminhado para uma unidade de saúde de Porangatu.

Os motoristas dos caminhões, no entanto, não sofreram ferimentos e, ao serem submetidos ao teste do bafômetro, não foram detectados vestígios de álcool.

Durante investigações preliminares, equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) verificaram que o marcador de velocidade da caminhonete havia travado em 163 km/h, sendo este o provável motivo dos acidentes consecutivos.

Com a gravidade do ocorrido, a pista precisou ser totalmente fechada das 15h às 21h, totalizando mais de 6h, situação que formou um congestionamento de mais de 11 km.

Agora, o caso deve ser encaminhado às autoridades competentes, que devem dar prosseguimento na investigação acerca da ocorrência.