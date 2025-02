Empresa oferece 25 vagas com salários de até R$ 10 mil e bonificação em Goiânia; veja como se inscrever

Empresa oferece 25 vagas com salários de até R$ 10 mil e bonificação em Goiânia; veja como se inscrever

Marca disponibiliza também uma série de benefícios

Paulino Henjengo - 24 de fevereiro de 2025

Pedro da Matta – CEO da Audax (Foto: Divulgação / Audax)

Uma empresa referência em soluções de créditos, a Audax Capital, anunciou a abertura de 25 novas vagas de emprego, destinadas para contratações em Goiás, com salários de até R$ 10 mil.

Presente em 20 estados do Brasil e com 10 anos de atuação no mercado, as oportunidades oferecidas pela empresa são destinadas para profissionais de diversas áreas de conhecimento.

A gigante exige que os candidatos tenham domínio em gestão de pessoas, gestão de processos, experiência em negociação, liderança técnica, análise crítica para tomada de decisões e comunicação clara e objetiva.

A marca oferece também uma série de benefícios, entre os quais: participação nos lucros e resultados, bonificação por metas e resultados, taxas diferenciadas e exclusivas para investimento, plano de saúde da Unimed, auxílio esporte, terapeuta ocupacional e muito mais.

Para participar do processo, os candidatos devem se inscrever no link da instituição.

Confira todas as vagas disponíveis: