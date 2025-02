Motorista morre e carro fica praticamente irreconhecível após acidente na GO-060

Veículo colidiu frontalmente contra um caminhão e foi necessário maquinário especial para retirar o corpo das ferragens

Davi Galvão - 24 de fevereiro de 2025

Carro ficou basicamente irreconhecível após o acidente. (Foto: Reprodução)

Uma grave colisão entre carro e caminhão resultou na morte de um motorista, na GO-060, altura do km 44, no trecho que liga o município de Santa Bárbara a Claudinópolis, neste domingo (23).

A vítima fatal, que conduzia um Volkswagen Fox, de cor vermelha, trafegava quando, segundo testemunhas, adentrou na pista contrária, indo de encontro com o caminhão.

A batida foi tão severa que o capô do automóvel foi comprimido sob o interior do próprio carro, ficando basicamente irreconhecível. O motorista morreu na hora.

Os dois ocupantes do caminhão tiveram de ser encaminhados ao hospital, com ferimentos leves. O teste do bafômetro não indicou o consumo de álcool por parte do condutor.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado e precisou utilizar maquinário especial para retirar o corpo das ferragens.

O caso seguirá sendo investigado pelas autoridades para determinar a dinâmica do acidente.