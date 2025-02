‘São Francisco de Assis’, o santo dos pobres, é alvo de furto em Goiânia

Indivíduo foi flagrado por câmeras de segurança de um ponto de ônibus, embarcando com os itens

Davi Galvão - 25 de fevereiro de 2025

Jovem embarcou em ônibus com os itens furtados. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 25 anos, foi preso em flagrante nesta terça-feira (25), após invadir um colégio localizado no Setor Campinas, em Goiânia, acusado de furtar uma escultura de São Francisco e outras peças decorativas japonesas.

O Portal 6 apurou que o indivíduo é suspeito de ter arrombado a instituição de ensino e subtraído as esculturas de lá.

Imagens do circuito de segurança de um ponto de ônibus flagraram o jovem passando por entre as grades da estrutura e entrando apressadamente no veículo, carregando os itens. A figura do santo católico é avaliada em R$ 2.500.

Populares que estavam no local ficaram sem reação, incrédulos com a situação.

As autoridades foram acionadas e, após diligências conduziram o suspeito até a delegacia, onde foi preso em flagrante.