Sem pá em casa? Veja um truque fácil para a limpeza

Existe um truque simples e eficiente para limpar a casa sem precisar de uma pá de lixo

Ruan Monyel - 25 de fevereiro de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/UVS Calhas)

Limpar a casa é uma tarefa diária para muitas pessoas, e contar com os utensílios certos faz toda a diferença para facilitar a faxina.

No entanto, imprevistos acontecem, e um dos mais comuns é perceber que a pá de lixo sumiu bem na hora de varrer a casa.

Quem nunca se viu tentando juntar a sujeira com as mãos ou simplesmente varrendo para baixo do tapete, não é mesmo?

Se você já passou por isso, saiba que existe um truque simples e eficiente para limpar a casa sem precisar de uma pá de lixo.

Embora a pá seja um item essencial para recolher a sujeira, há maneiras alternativas de resolver esse problema sem precisar sair correndo para comprar uma nova.

Uma das técnicas mais práticas consiste em usar um simples pedaço de papelão ou uma folha de papel sulfite, permitindo empurrar e recolher o lixo sem dificuldades.

Para aplicar esse truque, basta pegar um pedaço de papelão ou dobrar uma folha de papel várias vezes para deixá-la mais firme.

Em seguida, posicione-o rente ao chão, inclinado levemente para cima, e use a vassoura para empurrar a sujeira sobre a superfície.

O papelão ou papel servirá como um suporte temporário, mas também é possível fazer uma pá de lixo utilizando o material.

Outra alternativa é utilizar uma sacola plástica aberta e colada ao chão com fita adesiva.

Esse método funciona de maneira semelhante à pá e facilita a remoção do lixo sem deixar resíduos para trás ao limpar a casa.

Além disso, se a sujeira for composta por pó, um pano úmido pode ser uma solução ainda mais eficiente para evitar que a sujeira volte a se espalhar pelo chão.

Com esses truques, você nunca mais precisará se preocupar caso a pá desapareça ou quebre, facilitando a vida de quem cuida dos afazeres domésticos.

